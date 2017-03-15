筋肉媽媽：曾經，我連跳鄭多燕都想哭(圖/林后駿 康健雜誌提供)

「生產後，我抱著3公斤嬰兒10幾分鐘就腰酸背痛；健身2年多，體力、肌耐力都明顯變好，現在單手抱15公斤兒子，走個10幾分鐘都還很輕鬆。」--筋肉媽媽（J.Z. Fitness個人體適能教練）

如果問一個媽媽，小孩是不是她身材走樣的主因？可能10個有11個會毫不猶豫地說「是」！肚子微凸、胸部下垂、皮膚鬆垮成了生完孩子後的莫非定律，再加上「小孩每天都像無尾熊一樣掛在我身上，哪有時間運動？」「睡眠不足哪有精神運動？」……，「有小孩」成了許多媽媽不運動的藉口。

但筋肉媽媽不是如此。她反而是在生了孩子後才開始體認運動好處，真正享受健身樂趣。

在跟筋肉爸爸相識以前，筋肉媽媽並不排斥運動，但也說不上「喜歡」，只是一週會到健身房報到1次，踩踩跑步機，對其他器材或是跳舞、有氧、拳擊等團體課都不大敢嘗試。

生產完大概是她人生肌力最弱的時候。懷孕後期因為「負擔」漸重，也擔心有什麼閃失，因此完全停止運動；她的心肺、肌力就從那時開始罷工。「我連抱著3公斤多的兒子奶諾10幾分鐘就會腰痠，」筋肉媽媽說。

那時，她的情緒也Down到谷底。曾經在職場上神采奕奕的她，如今整個世界只圍繞著一張小小的嬰兒床，落差之大，讓她很難適應。筋肉媽媽回憶那段黯黑的6個月：她神經緊繃，深怕一轉身，嬰兒就會發生意外，因此每天都睡不好。然後一睜開眼就哭，完全不知道自己除了照顧小孩，還有什麼存在的意義與價值。

憂鬱到另一半看不下去，一起從基礎練

在家帶小孩的媽媽都很愛上網購物。為了擺脫自己低迷的生活狀態，筋肉媽媽上網買了鄭多燕的光碟，希望重新找回自我。

沒想到卻更加挫折。捲腹這個動作，她竟然連一下做不起來；當下，她癱在抗力球上大哭。

筋肉爸爸便開始教她一些簡單的徒手運動。像從椅子上站起再坐下（算是深蹲的簡易版）、原地跳，還有棒式，就這3個基礎動作；筋肉爸爸要求不多，每天只要運動個10分鐘，但她一開始連20秒都撐不到，做一次，肌肉就痠痛到不行，得休息兩個禮拜，「那時候覺得，運動真是痛苦，」筋肉媽媽苦笑。

雖然痛苦，但她感覺得到身體有些轉變。即使一週就做那麼一天運動，代謝慢慢變好，整個人的心情也變好。最重要是，肌力、心肺功能又開始工作了。以棒式為例，她從完全撐不起來，到能以標準姿勢撐上20秒鐘，大概花了半年的時間。現在，奶諾已經15公斤，她可以單手抱著他，走上10幾分鐘還很輕鬆。【全文未完，完整內容請見《康健》220期】

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(中時電子報)