車被拖吊疑受損 警：可舉證索賠

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網友拍下車輛被拖吊時，疑似保險桿下方遭毀損。（徐養齡翻攝）

網友15日在臉書《新竹爆料公社》PO文，新竹市委外拖吊業者，15日上午疑似在執行拖吊業務時，不慎損傷到車輛保險桿底部，業者撿走大塊碎片，網友拍下畫面，提醒車主取車時要仔細檢查。

警方表示，拖吊全程會拍照、錄影存證，以免產生糾紛，民眾若發現車輛遭毀損，可提出舉證資料，向拖吊業者索賠。

不過網友對此意見兩極，有人強調「自己愛違規，活該」，也有人認為與車輛被破壞是兩回事，違停不代表就該被毀損。

(中時)