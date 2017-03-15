安以軒昔慘遭韓男星劈腿 爆暗戀汪小菲她氣炸

安以軒曾和李承鉉低調戀愛兩年，也曾傳曖昧王中磊（右），但她駁斥暗戀汪小菲。（圖／新華社；中時資料照片）

恭喜！36歲安以軒今(15日)宣布與身家上百億CEO男友陳榮煉結婚，兩人秘密交往兩年，如今認定攜手終身，安以軒甜蜜放話：「好吧～就陪你～吃到老、玩到老⋯⋯未來的日子裡請好好愛護你的陳太太」，而回顧安以軒緋聞，外型甜美亮麗的她一路走來感情並非順遂，還曾與韓國歐巴談跨國戀，最後疑遭對方劈腿傷透心。

安以軒2012年演出電影《結婚狂想曲》，和韓星李承鉉談地下情2年，安以軒當時一心幫男友，動用許多人脈替李承鉉介紹工作，但李承鉉卻因事業剛起步，不願公開戀情，李承鉉之後被爆和戚薇遊泰國，他為護女友，2013年7月15日發文認曾戀安以軒，強調兩人早在前一年11月分手，駁斥劈腿，也澄清戚薇並非小三。

安以軒曾發文嗆李承鉉。（圖／翻攝自安以軒微博）

對於前男友遲來的「認定」，安以軒也後腳回應：「一覺醒來，已經回不到昨天。曾經付出，無悔現在，感激傷痛讓我成長。路還是要向前走，平靜，淡然。你的未來不再有我，但祝你幸福。​​​​」並說：「只要對得起自己的良心，總會有天水落石出。」暗補刀李承鉉。

除了李承鉉外，安以軒也曾烏龍被爆暗戀汪小菲，對此，安以軒強調她和汪小菲只是「哥兒們」，不可能有愛情，對亂傳的謠言相當生氣。她也曾和中國娛樂龍頭華誼兄弟總裁王中磊傳過曖昧，但因個性獨立，不願被說「黏富商」，最後不了了之，從三段緋聞中，可見安以軒敢愛敢恨真性情。

(中時電子報)