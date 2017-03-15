台中兒童藝術節來囉 4月1日開跑！

兒童節到了，中市文化局循往例辦「台中兒童藝術節」將從4月1日起，分別在山、海、屯及城區有25場歡樂滿滿的免費演出，台中市副市長林依瑩（右）、文化局長王志誠（中）及演出代表，一起宣告活動起跑。（黃國峰攝）

部分演出團體，表演搞笑片段，預告活動精彩可期。（黃國峰攝）

部分演出團體，表演搞笑片段，預告活動精彩可期。（黃國峰攝）

部分演出團體，表演搞笑片段，逗得小朋友笑哈哈。（黃國峰攝）

台中市副市長林依瑩扮成「故事皇后」出場，笑稱自己是皇后阿姨，呼籲小朋友不要再家滑手機看電視了，快快來走出戶外看表演。（黃國峰攝）

兒童節到了，中市文化局循往例辦「台中兒童藝術節」將從4月1日起，分別在山、海、屯及城區共有25場歡樂滿滿的免費演出，今日台中市副市長林依瑩、文化局長王志誠及演出代表，一起宣告活動起跑。包括紙風車劇團、大開劇團、小青蛙劇團、頑石劇團、童顏劇團、極至體能舞蹈團及聲五洲掌中劇團等參與團隊，演出搞笑片段，逗得現場小朋友哈哈笑。

2017台中兒童藝術節活動4月1日開跑！邀請紙風車劇團，以及大開劇團、小青蛙劇團、頑石劇團、童顏劇團、極至體能舞蹈團與聲五洲掌中劇團等台中優質表演團隊，自4月1日至5月13日止進行25場免費巡演。活動地點包括港區、屯區及葫蘆墩等文化中心演藝廳，以及中區、大甲、東勢、龍井、大雅、外埔、和平等社區場地；演出形式融合戲劇、舞蹈、偶戲、布袋戲、藝術教學、互動劇場體驗等。

台中市副市長林依瑩裝扮成故事皇后現身，不過她一上台就笑稱自己應該是故事阿姨，「期望大家的休閒生活不應只是玩手機、看電視！」下班或放學後，可多參加台中市精彩的展演活動，

讓藝文成為生活樣態，豐富生活，也讓小朋友從小在充滿創意、人文的環境中培養美學，在寓教於樂中學習。

(中時)