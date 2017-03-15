中州科大與近百企業成立產學大聯盟
中州科技大學期使學生畢業後能與職場無縫接軌，今天與近百家企業簽約成立「產學大聯盟」，36所高中職校長也出席見證，董事長柴御清期許產學大聯盟可以幫助學校教育品質提昇、為學生創造就業、為企業創造人才的三贏 。
中州科大校長曾慶瀛指出，透過產學大聯盟合作，中州科大的學生在一、二年級時，可以經過資訊的接觸與實地參訪，了解合作企業的產業發展與生產環節，並在老師輔導下積極培養加強自身的學能。
到了三、四年級，即可透過一、二年級的志趣與能力分析，選擇自己喜愛的企業，進入當中實習，再經由與產業接鏈實作，再次確認自己合不合宜？這樣的產學模式，可以貫徹中州科大「畢業即就業、就業即上手」的一貫主張與目標。
參與產學大聯盟計畫的宏全國際集團副總裁劉允彰表示，該公司與中州已建立學術與實務交流平台以及學生職場實習的模式，對於產業、學校與學生三方都有幫助，讓學校教育與產業人才需求完整接軌。
目前在台中金典酒店實習的觀光與休閒管理系四年級學生王柔驊現身說法表示，實習對她幫助很大，除了實務應對學習，因時常接待外國客人，對自己的外語能力的提升更是有幫助 ，公司定期安排教育訓練，讓學校所學更貼近職場要求。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。