美經濟轉強 Fed料宣布3個月來2度升息

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美國聯邦準備理事會（Fed）今天預計將宣布3個月來2度升息，月度新增就業數據強勁成長，以及市場有信心通膨終將攀抵Fed目標，料將鼓舞聯準會提高利率。

債券殖利率和金融市場走勢已反映聯準會這次為期2天決策會議將宣布升息。根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的「聯準會觀察」（FedWatch）計畫，投資人預估聯準會升息機率高達95%。

市場注意力已經轉向聯準會是否將暗示今年緊縮銀根步伐會更快，超過去年12月集會時預測的3次升息。

高盛（Goldman Sachs）分析師在Fed集會前表示，，他們認為今年4度升息機會很小。

他們說：「市場預期心理還得多瞭解關於聯準會必須面對的通膨攀升、強勁成長，市場信心，寬鬆的金融條件，以及2018年財政刺激措施可能性等因素。」

聯準會今天一旦決議升息，聯準會的目標隔夜貸款利率將來到0.75%至1.00%之間，仍處於低檔，但接近央行通常操作的區間。1060315

(中央社)