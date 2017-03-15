共享單車街頭疊羅漢 上海要求暫停投放
共享單車在上海投放數量達45萬輛，排名全大陸第一，街頭常可看見單車「疊羅漢」的畫面。上海市交通委員會14日約談包括摩拜在內的6家共享單車業者，要求立即暫停投放。
中新網報導，上海市交通委已約談摩拜、ofo等6家共享單車業者，考慮到上海市中心停放點容量趨於飽和，要求即日起暫停投放。另外，也要求4家共享電動單車業者立即停止投放。
截至今年2月，在上海展開共享單車業務的企業已超過30家，投放量超過45萬輛，註冊用戶超過450萬，投放量和註冊戶數均處全大陸第一名。
共享單車本意在於善用閒置資源，但投放太多卻造成浪費。上海市自行車行業協會官方網站的頭條位置，更發布「共用單車在黃浦區投放數量過多請謹慎投放」的提醒，凸顯共享單車發展需要迫切規範。
上海市交通委會同公安、城管等部門約談在上海的共享單車企業時表示，企業要加強營運管理，實行「用戶實名註冊登記制度」和「登記上牌管理」，制定並嚴格執行服務規範標準，暢通投訴管道。1060315
(中央社)
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