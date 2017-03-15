北捷地下書街誠品得標 議員籲別財團化

我要評比

台北捷運中山地下書街公開招標，由誠品公司得標，北市議員許淑華說，誠品應扶植原有廠商，共同經營，北捷也應負起媒合雙方責任，別讓地下書街財團化。

北捷中山地下書街公開招標，不少民眾擔心將改建成百貨商場，書街恐走入歷史；北捷否認，表示因應網路書店興起，實體書店經營困難，適度開放咖啡、甜點等輕食業種，與書店複合式經營，2月17日公告21天，3月10日開標，共計4家廠商投標。

北捷經13日召開評選委員會，由4位外部熟悉書街經營專家學者、府內代表及3位北捷委員共7名，組成評選委員會辦理評選工作，評選結果序位第1最有利標廠商為誠品股份有限公司，15日宣佈該公司得標。

北捷指出，中山地下書街不會走入歷史，或是變成百貨商場，而是以全新姿態的書街重新再生，吸引更多人前來買書、閱讀。

許淑華指出，誠品書店自1989年就以賣書、藝文起家，發展至今已成為台灣知名財團，當然相對具經驗及優勢，誠品書店得標後，應有扶植書商概念，捷運公司也要找現有地下書街廠商共同經營，別讓書商認為北市府獨厚誠品、欺負書商，將地下書街財團化。1060315

(中央社)