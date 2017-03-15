吳念真身後事 選擇放棄急救
如何面對「身後事」近日成話題，導演吳念真今天表示，要是有一天被宣告只能活6個月，要兒子吳定謙不要急救，他現在只差健保卡還沒註記「放棄急救」。
綠光劇團今天下午舉行「寂寞?光棍船」記者會，吳念真提到，過年前得雙側肺炎住院5天，今天提到身體狀況，他說，「右邊老是覺得悶悶的」，笑說現在只能用打坐來試看看會不會好一點。
提到近期年長者常聊的「身後事」，吳念真說，「我當然是選擇不急救」，他還和兒子吳定謙說，要是有一天他被宣判只能活6個月，千萬不要急救，寧可去打球，開開心心的度過剩下的時光，現在只差健保卡還沒註記「放棄急救」。
許多人到一個年紀會開始養生，吳念真說，「我最近想法是，到這種年紀就隨天意走」，或許是之前改編「當你轉身之後」，直視生死，也看了許多莊子，觀念改變不少。
「寂寞?光棍船」這齣改編自吳念真「這些人，那些事」當中收錄的「寂寞」、「長夢」、「重逢」，以及小野「蛹之生」裡的、「光棍船」、「試管蜘蛛」中的「棉花糖的滋味」、「我就是那個秦菲菲」等六篇故事。
「寂寞?光棍船」由綠光劇團團長羅北安，與綠光表演學堂的授課老師劉長灝編導，以非線性方式敘述，探索情感在各個角色的生命中迴盪出的影響，3月31日至4月2日在台北文山劇場演出。1060315
(中央社)
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