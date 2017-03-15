安以軒閃婚當陳太太 甜喊被收服了
36歲演員安以軒今天在社群網站微博宣布結婚，曬出5張婚紗照，向老公喊話「沒想到就這樣被你收服了」，並甜蜜自稱是「你的陳太太」。
安以軒與澳門CEO男友陳榮煉交往兩年多，下午在微博宣布「我們結婚了」，安以軒貼出5張婚紗照，與外界分享新婚喜悅，婚紗照有安以軒被老公新娘抱、雨中共撐一把傘等，兩人幸福洋溢。
安以軒說，「1230天前你用了任意門突然闖入了我的世界，而我認真的用了810天去認識你。沒想到就這樣被你收服了。好吧，就陪你，吃到老、玩到老，永遠不會老的小叮噹先生，未來的日子裡請好好愛護你的陳太太」。
兩人也被媒體拍到前往戶政事務所辦理結婚登記，安以軒身穿紅洋裝，藝人好友夏于喬、劉品言、廖語晴到場見證。安以軒經紀公司表示，之後將統一回應說明。1060315
(中央社)
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