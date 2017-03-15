個人申請名額創新高 16日公布一階篩選結果
106學年大學個人申請提供5萬5954個名額，創歷年新高。大學甄選入學委員會表示，16日上午公告第一階段篩選結果，通過篩選考生還需參加二階段甄試。
106學年大學學測成績2月公布，大學個人申請日前完成報名。根據大學甄選入學委員會資料顯示，今年個人申請入學共有69校參加，提供5萬5954個名額，創歷年新高。
參加個人申請管道的考生，最多可填6校系，各校系根據學科能力測驗、高中英語聽力測驗、術科考試等檢定標準進行篩選，甄選委員會將於16日上午8時起公告第一階段篩選結果，考生可知道申請的6校系中，有幾個校系通過一階篩選。
甄選委員會表示，通過一階段篩選的考生，需依各校系規定，上傳書面審查資料，並參加第二階段指定項目甄試，書面審查上傳開始時間為3月17日，截止時間由各校系自訂，甄試時間為3月24日至4月23日，各大學校系將於4月27日前公告錄取結果。
由於考生可能同時錄取數個校系，因此還需要填寫志願序，進行分發。甄選委員會表示，5月2日至5月3日開放錄取考生登記就讀志願序，5月10日將公告最後統一分發結果。1060315
(中央社)
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