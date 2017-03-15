持假鈔搭小黃洗錢 通緝犯食髓知味遭逮
基隆1名通緝犯游男，日前以零錢壓住千元假鈔，繳付100元計程車資，換回900元真鈔，犯案3次得手2700元，遭逮時還一度否認犯案，後來改稱假鈔在醫院撿到。
基隆市警局第二分局信義派出所最近接獲多起計程車司機報案，稱乘客持偽鈔繳付車資，經深入追查後，發現38歲的游男涉有重嫌，且游男已因傷害和毒品案遭基隆地檢署發布通緝。
警方日前趁游男下班返回中山區租屋處時，將他逮捕帶回派出所偵訊，游男在警訊時一度否認犯案，直到警方出示相關畫面，他才坦承犯行，並辯稱8張千元假鈔都在同一間醫院撿到，用了3張後，其餘5張假鈔丟棄在另一間醫院廁所。
警方調查，游男多次搭計程車往返基隆醫院與基隆長庚醫院，車資約100多元，游男為避免司機發現假鈔，還特地用零錢壓住千元假鈔付款，待司機發覺受騙時，游男已逃逸無蹤。1060315
(中央社)
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