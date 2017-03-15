森鐵小火車戴口罩 阿里山空氣更清新

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嘉義縣長張花冠與環保署長李應元今天在阿里山火車站舉行「火車戴口罩、空污趕緊走」啟用儀式，大幅降低空氣污染，讓阿里山空氣更加清新。

張花冠2010年提出阿里山空品淨區計畫，2013年起要求進入阿里山的遊覽車都必須取得「阿里山空品淨區通行證」才能上山，帶動全國大客車加入自主管理行列，今年又為小火車柴油引擎裝配高效率濾煙器，大幅降低空氣污染。

將無線傳輸訊號監控濾煙器自動再生裝置安裝在阿里山森林小火車機車頭，張花冠、環保局署長李應元、嘉義林管處長黃妙修今天在阿里山車站月台舉行啟用儀式，未來乘坐森林火車的遊客，再也不會聞到傳統小火車排放的柴油味。

張花冠說，嘉義縣首創設立阿里山空氣品質淨區，全面啟用阿里山森林遊樂區電動遊園車，今天又將具有歷史意義和觀光價值的森林火車戴上防污口罩，讓阿里山空氣更加清新。

李應元盛讚嘉義縣設立阿里山空氣品質淨區及小火車裝設濾煙器兩項創舉，大幅降低空氣污染。

張花冠表示，阿里山火車目前只有1輛機車頭戴上口罩，因為是客製化訂製，成本較高，每具濾煙器約新台幣100萬元，未來所有的小火車都將戴上口罩，改善空污，提升阿里山觀光形象。1060315

(中央社)