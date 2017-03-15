展現客庄之美 蔡總統指示台三線升級

總統蔡英文今天表示，行政部門要與地方產業、休閒業者建立策略聯盟，結合各面向，通盤規劃台三線產業升級，鼓勵青年返鄉就業和創業，讓台三線成為新生活美學的觀光大道。

民進黨中常會今天邀請客委會副主委楊長鎮以「國家級台三線客莊浪漫大道」為題進行專案報告。發言人阮昭雄會後轉述兼任黨主席的蔡總統裁示。

蔡總統說，客家鄉親、文化及產業界對國家級台三線浪漫大道抱持高度期待，政府要打造一個串聯平台，結合台三線上的藝文工作者、旅遊業者、地方產業，在客家人文歷史及自然生態環境下，帶動地方產業繁榮發展，並向國際展現客庄在地之美。

她說，國家級台三線浪漫大道，是個創新型態的生活計畫，不是單純的硬體建設，而是以在地生活為根基，融合在地產業的文藝復興計畫，要在客庄中找回慢活、具有美感的浪漫風格，同時也要傳承客家低調踏實的精神，讓客家文化與在地產業，一起前進，重啟台三線土地與生命力。

蔡總統請客委會務必做好督導工作，行政部門要與地方產業、休閒業者建立策略聯盟，在人文型塑、產業發展及環境整備等三大方向下，結合藝術、建築、景觀、農業等各面向，通盤規劃台三線產業升級，鼓勵青年返鄉就業和創業，讓台三線成為新生活美學的觀光大道，一條具有歷史感與人文風光的浪漫大道。

她也指出，台三線是香港、新加坡還有馬來西亞等地年輕人喜歡走的行程，所以台三線的整體規劃，有兩個部分還要特別討論，第一是複合式交通的整合，其次是整體的住宿規劃，而民宿或住宿的規劃，牽涉到整個土地的利用，有很多年輕人或許會想要經營民宿，但土地和資本取得的問題，恐怕必須和國發會再討論。

蔡總統說，旅遊總是要先有幾個套案，先把套案推廣出來之後，其他的延伸商品就會出現，但商業上的可行性必須要注意，所以不妨請觀光協會或其他的觀光專家，去多看幾遍，多走幾遍，提供一些建議；此外，台三線有一部分是跟原住民連接的，所以在規劃的過程中，也要考慮把這些地點也納入。

阮昭雄並轉述，台中市長林佳龍在會中肯定「浪漫台三線」」是非常可行的計畫，希望該計畫能配合台中地方節慶，將觀光資源串聯起來；楊長鎮說，「浪漫台三線計畫」除了山線的客家庄連結外，也會橫向的連結海線的客庄；蔡總統則要求客委會盡早匡列預算，地方與中央政府才能緊密配合。1060315

(中央社)