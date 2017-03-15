嘉義民宅瓦斯氣爆 屋主受傷送醫

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嘉義市一處民宅瓦斯氣爆，消防隊搶救現場。（廖素慧翻攝）

嘉義市永安街一處民宅今天下午近3時，「砰」轟天巨響，玻璃窗被震破滿地，鄰居嚇得飛奔逃命，警消搶救出受傷的趙姓屋主送醫急救中，初步了解，是趙家的桶裝瓦斯不知何故突然氣爆，原因有待進一步調查。

警消初步了解，58歲趙男獨自在家，下午近3時突然傳出巨響，震破自家門窗，連鄰居家的門窗也遭殃，滿地玻璃碎片，附近住戶都嚇壞了，奪門而出逃命、查看，疑似趙男開桶裝瓦斯企圖輕生，趙男被救出後警方發現他受傷，通報119送醫急救。

嘉基表示，趙姓傷患手及臉部有6%的燒燙傷，必須住院觀察治療。

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(中時)