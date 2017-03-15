楊定一：把快樂找回來，是人生唯一可以決定的事(圖/康健雜誌提供)

人們尋求快樂有如古人尋找長生不老藥，打著燈向外找尋卻也遍尋不著。吃了美食一時快樂，隨之而來的有時不是滿足，反倒是憂思，掛慮著血糖是否會飆高、脂肪是否又囤積……。事實上，一生的果效由心發出，快樂還是要從內心尋找，這也正是生化、醫學博士，《神聖的你》、《真原醫》、《螺旋舞》等暢銷書作者楊定一對於快樂的看法。擁有西醫學背景的楊定一認為身心互為表裡，心靈的安適對身體的健康至為重要。

他近日與《大人の社團》分享關於快樂的獨到見解，認為生命原本就快樂、完美，人到中年多少會有困境，經驗悲傷與痛苦等情緒，但與其心存不平、抗拒，不如接納，臣服於當下，順著生命的帶領往前走，或許更能走出困境。以下是訪談節錄：

快樂是生命的本質

快樂是我們最根本、最實在、最輕鬆的一部分，是一種狀態。快樂就像愛一樣，其實就是我們的本質，是生命的主要部分。假如我們把雜念、一切心裡的污染全部去掉，還剩下什麼？剩下的只有快樂，而快樂是學不來的，因為它就是我們裡面主要的一部分。

一個人只要把比較負面的念頭解開，也就是將我們的顧慮、憂鬱挪開，自然就剩下快樂。

經由決定，我們可以選擇要快樂，或是不快樂。

我相信你也認為你有自由意志，自由生活、自由選擇……，但其實仔細觀察之後會發現，從來沒有一個人自由過。我們所講的freewill（自由意志）其實存在一個很狹窄的範圍，我們常常只是在腦海裡一個二元對立的狀態下做決定，在兩難中做一個比較沒那麼不好的選擇。我們以為有選擇的自由，但其實沒人真正自由過。

我們可以選擇隨時察看自己的內心，像照鏡子一樣看看內在，想想我們到底是誰，把真正的生命及當中的快樂找回來。

人到中年有家庭、人際周遭、事業，以及財務上的不安全感，每一個人都會經歷，因為生命本來就是無常的。

我們在一個虛的、頭腦造出來的世界生存，為自己帶來相當多的顧慮與制約。別人帶給我們制約，我們也為自己帶來制約，數不完的制約，甚至傷痛、失落還帶來更深的制約。

唯一而且是徹底解決的方法，就是不要把自己的身分落在這個世界裡，不要把真正的我遺落在一個小小的身分裡，以為我的身分、我的角色就是全部，一路跟隨別人所認為的成功，別人給我掛的名字或身分，和世界愈綁愈緊，反而製造出很多不需要的困難。【全文未完，完整內容請見《康健》220期】

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(中時電子報)