昔排斥有錢人 安以軒點頭嫁百億CEO關鍵是...
36歲安以軒情定大4歲百億CEO男友陳榮煉，今日在微博宣布結婚好消息，獲得網友一片祝福。不過出生富裕的安以軒，曾被曝因為認為有錢人花心又愛接近女星，對富豪很感冒，當初對陳榮煉追求，只感覺很煩，頻頻打槍對方。
安以軒去年10月被陸媒直擊與陳榮煉親密擁抱，讓這段交往2年的戀情曝光。而一向對有錢人很「感冒」的安以軒，為何會與陳榮煉交往？原來陳榮煉並未因為安以軒頻頻打槍而放棄追求念頭，反而追尋安以軒到世界各地，安以軒和已故好友安鈞璨在紐約慶生，他出現，安以軒去巴黎時裝周，他也特地現身聚會中，想給安以軒驚喜。
不過陳榮煉打動安以軒的關鍵因素，還是與摯友安鈞璨有關。據悉，安鈞璨生前與陳榮煉相識，也很希望陳榮煉能好好照顧安以軒、讓她快樂，而安鈞璨逝世後，陳榮煉除了陪伴安以軒熬過低潮，還細心安排安鈞璨後事，終於打動安以軒芳心，也難怪安以軒會在宣布結婚的文章中，甜蜜寫下「我認真的用了810天去認識你，沒想到就這樣被你收服了」。
(中時電子報)
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