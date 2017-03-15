恐怖超額月 教育是不是高雄心中最軟的一塊？
每年4月教育局例行性超額教師作業，被教師們稱為「恐怖超額月」，在少子化及年金案未定的雙重衝擊下，教師人心惶惶，高雄市教育業工會為教師抱屈，質疑「桃園、台中能，為何高雄不能？難道教育不是高雄心中最軟的那一塊？」教育局則說，已有「減班不減師」措因應，不要驚慌。
工會組織部主任林孟楷抨擊現行超額作業，導致許多教師離鄉百里、論及婚嫁教師不敢結婚、夫妻被迫分離，每年4月將屆時，各校教師人心浮動，不能安心教學。
他以105學年度國中超額教師為例，一位論及婚嫁老師，3年內被兩度超額，被調至距原校100公里外的偏鄉，原訂的結婚時程也被迫擱置；另對國中偏鄉教師，從山上調至80公里外海邊學校，夫妻因分居兩地，懷孕生子計畫也緊急喊停。
今年又因年金改革不確定，許多預約退休的教師都不退了，林說，超額教師可遞補的缺也更少了，今年將有近30名超額教師面臨失業。他感慨桃園、台中都能改編制解決問題，為何高雄不能？
教育局則要教師們安心，因改編制所需經費龐大，並無法完全解決超額教師問題，將採「減班不減師」因應措施，包括教師留職停薪一學年者，不聘任代理教師，供超額教師暫留原校免超額；另行政人員減授課節數集結計算，轉換為可供超額教師留任原校人數，絕不會因超額而發生資遣。
教育局說，自106學年度起將改變超額介聘作業辦理方式，保障教師毋須超額至偏遠與特偏地區學校。介聘作業模式由3階段改為2階段，以改善各行政區校數不均情形。辦理介聘時，超額教師第1階段得不選填偏遠及特偏地區學校，於第2階段介聘他校仍保障3年免超額，除自願者外，將不會有超額教師介聘至偏遠或特偏地區學校。
至於退休教師人數可能因年金案而縮水影響教師員額，教育局說，事屬個人權益，不確定因素大，要到8月才能明朗。
(中時)
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