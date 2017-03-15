國中少女離家22天 警比對臉書尋回
14歲羅姓國二少女，因小事被家長責備，上月15日離家出走，疑似投靠曾姓男友，5天後被家人找回，但回家2天後自認諸事煩心，再度失學離家，並且封鎖媽媽的臉書和通訊軟體，從此失聯長達10餘天，讓媽媽心急如焚，每天以淚洗面。文山二分局警方獲報後，透過少女臉書，交叉比對她的交友情形，14日晚間說服少女友人，聯絡少女到景華街拿取換洗衣物，終於順利將她找回，少女媽媽抱著女兒破泣為笑。
文山二分局興隆所長楊坤龍表示，受理報案後比對少女臉書，一度研判女生投曾姓男友，家屬也打算告曾誘拐未成年，但聯絡曾姓男友時，他強調女友沒來找他，自己還一直苦勸她回家，絕對沒有窩藏。警方隨後分析、過濾羅的周遭好友，最後掌握數名閨密，查出她極可能在新店朋友住家，經耐心勸說，其中1名友人才答應幫忙，透露14日晚間少女可能會在景華街一帶，這才將人找出，最後家長抱緊女兒，結束20多天的擔心害怕。
(中時)
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