新航來台營運50周年 搶優惠趁早
新加坡航空歡慶來台營運50周年，新加坡航空自3月15日至4月3日推出優惠，4月10日至9月30日間從台灣出發，飛往新加坡只要7888元起、歐洲2萬1818元起、馬爾地夫2萬6958元起、斯里蘭卡2萬1978元起、澳洲2萬968元起等。
1967年4月1日，新加坡航空前身馬新航空（Malaysia-Singapore Airlines，MSA）開啟新加坡-台北航線，至今邁入50周年。新加坡航空表示，以歐洲線為例，台北飛往新加坡轉機至巴黎2萬1818元起、倫敦2萬5498元起、阿姆斯特丹2萬2998元起、羅馬2萬4778元起、莫斯科2萬5208元起，澳洲墨爾本、雪梨、伯斯則是2萬968元起。
另同集團的酷航與欣豐虎航，今迎接第5000萬名旅客搭上酷航航班，雙方攜手推出4天短期優惠，即日起至3月18日晚間11時59分止，台灣出發搭乘酷航至新加坡、東京、大阪、首爾等直飛航點，經濟艙單程含稅1799元起，經新加坡轉機至雪梨、齋浦爾與雅典等長程線，經濟艙單程含稅3699元起；從台灣出發經新加坡轉機轉乘欣豐虎航至普吉、喀比與蘭卡威等亞洲多個航點，經濟艙單程含稅2199元起。
酷航與欣豐虎航同為新加坡航空旗下低成本航空（LCC）品牌，2家品牌最快7月合併，名稱沿用「酷航」的名字，但代碼則繼續使用欣豐虎航的「TR」。
酷航表示，酷航所打造的「酷」品牌精神，更能打入LCC消費市場與年輕族群，決定沿用當作核心概念，而欣豐虎航的航點較多，沿用TR較為方便。酷航強調，2個品牌合併後，對台灣消費者而言，航班及票務上不會有太大影響。
(中時)
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