《梅梗》陶甕搶手 陶博館醃脆梅早鳥優惠延至26日

陶博館今年推出的《梅梗》陶甕深受歡迎。（陳俊雄翻攝）

今年由陶博館自行設計的《梅梗》陶甕深受歡迎，短短15天就達到逾3000甕成績，創下醃脆梅報名的新紀錄，為此館方將早鳥優惠延長至26日，還沒安排每年春天最夯活動的你，快上網預定吧！

鶯歌陶博館將於31日起至5月14日每週二至週日，在陶瓷藝術園區風廣場舉辦「甕藏春之梅－醃脆梅活動」，每人每甕原價660元，早鳥價為599元。為了慶祝《梅梗》破紀錄，陶博館長吳秀慈15日宣布早鳥價延長至3月26日，希望給大家有更充裕的時間，好好計畫春天限定的輕旅行。

她表示，今年氣候變化因素較大，青梅產量有限，喜歡動手DIY醃脆梅的民眾絕對要把握限時限量的活動，以免向隅。

頗受歡迎的《梅梗》陶甕，由陶博館同仁自行開發設計；回收梅樹枝再製的蓋鈕是今年梅甕的最大特色之一，由於每枝都不同，因此每甕皆獨一無二，決不「撞甕」。館方參考多年累積經驗，設計開闊的甕口，甕內光滑無死角，甕蓋還附有安全矽膠套，可與甕身緊緊密合，是歷屆最實用的梅甕設計之一。外觀則以六角形堆疊而成，形成水波紋狀，並施上汝窯的天青釉色，大大提升梅甕的質感與實用性。

「2016甕藏春之梅－醃脆梅活動」，每甕包含梅甕一個、青梅1公斤、鹽、包裝材料、教材及醃梅達人現場教學，每週二至五場次為9:50、11:20、14:00，六、日及國定假日增加15:40一場次，每場次70分鐘。意者可上陶博館官網點選【課程與活動】－【2017甕藏春之梅─醃脆梅DIY活動】－【線上報名】。或撥02-86772727分機710、711洽詢。

(中時)