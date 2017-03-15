美國務卿首訪亞洲 施壓大陸約束北韓

我要評比

美國國務卿提勒森本週首訪亞洲面臨艱困任務，將試圖安撫受到北韓核試與飛彈威脅日益升高的盟國，及就可能是總統川普面臨的最嚴重安全挑戰，力促中國大陸施壓北韓。

路透社報導，提勒森（Rex Tillerson）訪問日本與南韓之後，將走訪北京，預期將為中國大陸國家主席習近平下月訪美與川普會晤鋪路。

提勒森預計今天稍晚抵達東京，此行將會晤日本首相安倍晉三與外務大臣岸田文雄，商討日本擬加強飛彈防禦，及可能在日本部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的計畫，以及川普關切美日貿易失衡問題。

不過，鑑於美國上週在南韓部署薩德激怒大陸，加上川普一再揚言將向北京課徵懲罰性關稅以匡正嚴重的貿易失衡，提勒森能成功說服大陸加強約束北韓發展核子計畫的機率似乎很渺茫。

提勒森在南韓面臨棘手任務，因為在南韓前總統朴槿惠上週因為涉及貪汙醜聞遭彈劾後，首爾政局陷入混亂。

南韓自由派在野黨可望在兩個月內舉行的總統大選中勝選，讓美國製造的終端高空防衛系統未來命運出現變數。由於薩德反飛彈系統的雷達可以覆蓋大陸領土，引發北京當局反制，試圖施壓南韓撤除薩德。

提勒森17日將在首爾會晤南韓代行總統職務的總理黃教安（Hwang Kyo-Ahn）與外交部長尹炳世（Yun Byung Se）。美國國務院官員說，沒有安排提勒森與南韓在野黨人士見面。這引發有關美韓任何協議延續性的疑慮。

提勒森18日與19日將會晤習近平、國務委員楊潔篪與外交部長王毅。

川普政府官員表示，提勒森不會在薩德系統立場上讓步，但在其他議題方面可能有妥協空間，以換取大陸在北韓議題上的合作。

這位官員告訴路透社：「薩德是無可協商的。」

「不過，我們有機會表達我們需要中國做什麼，以及聆聽他們需要我們提供什麼回報。」

提勒森可能提出對與北韓往來的大陸企業祭出「二級制裁」的可能性。這位官員說，儘管「沒有人將談判美國的核心利益」，但有可能會商討美中關係間其他的「重點領域」。（譯者：中央社張曉雯）1060315

(中央社)