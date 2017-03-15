墨西哥驚現逾250頭骨 疑販毒集團亂葬崗

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墨西哥地方政府高層官員今天表示，調查人員至今在東部韋拉克魯斯州（Veracruz）一處亂葬崗挖出250多個頭骨，販毒集團在此掩埋受害者屍體且逍遙法外已久。

路透社報導，韋拉克魯斯州檢察長溫克勒（Jorge Winckler）說，當局仍在調查疑似幫派成員埋藏在大西洋岸主要港市韋拉克魯斯外圍地區的屍體。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，溫克勒告訴地方電視台：「至今出現超過250個頭骨」、「韋拉克魯斯成為巨大墳墓…他們在這州完成開挖墳墓後，此地將成為墨西哥最大墳場，或許還是全世界最大的墳墓之一。」

調查人員已在現場尋獲屍體遺骸，並表示，可能有大量屍體埋在那裡。

溫克勒和去年12月新上任州長屬同陣營，他表示，幫派分子與當局串通多年讓遇害者消失，將屍體埋在這種墳墓。

維權人士為尋找失蹤人口展開調查後，發現這些頭骨。（譯者：中央社周莉芳）1060315

(中央社)