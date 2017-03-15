大馬取得兒DNA樣本 證實遇刺者是金正男

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馬來西亞副總理阿末扎希今天表示，大馬當局取得金正男兒子的DNA樣本，進行鑑定，證實在吉隆坡國際機場遭暗殺男子，是北韓領導人金正恩異母兄長金正男。

阿末札希（Ahmad Zahid Hamidi）說，調查人員「利用從金正男兒子取得的DNA樣本，證實遇刺男子身分為金正男」。

吉隆坡當局10日已經證實金正男的身分，但婉拒透露當局是否取得直系親屬的DNA樣本。

大馬總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）當時表示，基於目擊者安危的考量，恕難透露更多細節。

金正男2月13日在吉隆坡機場遇刺，大馬警方表示，2名女子在金正男臉上抹致命VX神經毒劑。

不過，男子身上護照姓名是金哲，北韓當局目前為止尚未證實這名男子身分是金正男。目前也沒有直系親屬出面認領遺體。1060315

(中央社)