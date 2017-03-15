陸8旬老人膽囊變陶瓷 內藏7顆結石
大陸四川成都市一名85歲老婦罹患膽結石十餘年，膽囊完全鈣化，質地如「陶瓷」，內藏7顆花生米大小的膽結石。醫生進行手術為她摘除膽囊，發現為罕見的「真性陶瓷樣膽囊」。
四川在線今天報導，大陸四川結石病醫院近日收治一例罕見的結石病患者，患者是一名85歲的張姓老婦。早在十多年前，她就被發現患有膽囊結石，當時醫生考慮到她年事已高，建議她保守治療，未進行手術。
十餘來年來，張婆婆飽受病痛之苦，不時出現上腹疼痛的情況。最近張婆婆又因腹痛住院，醫生發現張婆婆的膽總管已出現擴張，如不及時手術治療，可能面臨生命危險。
為她進行手術的四川結石病醫院肝膽一科主任黃大熔花了3個多小時的時間，才將張婆婆腹中的「陶瓷膽囊」徹底剝離並切除。
他發現，張婆婆的膽囊已經完全鈣化，是非常罕見的「完全陶瓷樣膽囊」，在這個完全報廢的膽囊裡，還藏著7顆花生米大小的膽結石。
黃大熔說，陶瓷樣膽囊分為兩類，一類是膽囊壁的部分鈣化；另一類則為膽囊壁的完全透壁性鈣化，也稱「真性陶瓷樣膽囊」。
他說：「張婆婆的膽囊就是真性陶瓷樣膽囊，這種情況十分少見了，從醫數十年，僅遇見二例。」
他指出，膽囊結石一般青睞4F人群，即肥胖（Fat）、女性（Female）、多次生育（Fertilize）、40歲（Forty）。
黃大熔建議民眾，尤其是女性，預防膽結石應當做到規律飲食、常吃早餐，均衡營養、避免油膩，經常運動、避免肥胖。1060315
(中央社)
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