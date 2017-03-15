李克強記者會談南海口誤 官方忙修正

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中國大陸國務院總理李克強今天在年度記者會上口誤，把大陸正與東協磋商的「南海行為準則」說成2002年就簽署的「南海各方行為宣言」，口譯卻翻譯正確，官方文字直播也「自動修正」。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午閉幕，李克強隨後在北京人民大會堂舉行中外記者會。李克強在會中回應19個問題，直到第14個問題才談到南海。

南海問題去年因菲律賓提起仲裁案結果將揭曉，加上美國軍艦頻繁執行航行自由任務，去年在李克強記者會上備受關注。由於仲裁結果早已出爐，菲律賓政權更替後立場漸親北京，今年在李克強記者會後段才被提起。

只不過，李克強在回答這個泰國媒體提問、內容中未見「南海」字眼的問題時，卻出現了口誤。

李克強說，中國大陸希望見到亞太地區穩定、有秩序，正與東南亞國家協會（ASEAN）推進「南海各方行為宣言」（DOC）取得進展，希望維護南海穩定，有關爭端由當事方直接對話解決。

然而，DOC早在2002年便簽署，李克強指的應是中國大陸正與東協磋商、希望今年中完成架構草案的「南海行為準則」（COC）。

中國大陸官方記者會一向有盡量不跳脫擬答資料的傳統，中外各方關注的年度總理記者會更是如此。

即使李克強出現明顯口誤，現場口譯仍正確翻出COC，官方文字直播也將李克強的答覆內容改正成「南海行為準則」，顯見北京在如此重要的場合極力補救領導階層發言可能犯的任何錯誤。1060315

(中央社)