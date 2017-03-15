國民黨改選黨代表資格爭議 議事錄待確認

中國國民黨中常會上週通過修訂第20屆黨代表選舉候選人資格規定，將黨齡須滿4個月改為1年，因有中常委反對，經過今天中常會熱烈討論，最後決定暫緩確認議事錄，留待22日確認。

國民黨中常會上週通過中常委呂學樟等27名中常委提案，將黨代表候選人資格只須滿4個月黨齡，修改為1年。有4名原本符合參選黨代表資格者，因中常會決議而無法參選，上午到台北地方法院提起「撤銷決議之訴及申請假處分」，下午轉往中央黨部抗議，要求撤案。

國民黨中常會下午開會，確認上週議事錄時，國民黨副主席郝龍斌發言表達有意見後，洪秀柱隨即說明立場表示，上週中常會通過27名中常委共同提案將黨代表參選資格，從4個月黨齡改為1年，考紀會當場認為不洽當，但最後還是通過。

洪秀柱表示，她走訪基層，有很多滿懷理想、想參與國民黨的年輕人發出不平之鳴，她希望今天中常會理性、冷靜思考，是否有重新考慮空間。

郝龍斌接著說，黨代表選舉4個月黨齡的規定與過去一致，已經公告的辦法怎麼可以突然更改，已有黨員到法院提假處分，他不願看到這種事情發生，他主張維持4個月門檻。

中常委廖萬隆表示，年輕人參與國民黨是好事，應該鼓勵，怎麼可以改變選舉資格，應該回歸原規定4個月就可以選黨代表，若要改變，下屆再改。

中常委李德維說，現行公職人員選罷法規定，投票權20歲，被選舉權23歲，法律上針對選舉權與被選舉權有差異性。上週通過的提案是有道理的，對黨長遠發展有幫助。

中常委姚江臨表示，雖然有中常委說選舉辦法已公告，怎能更改，但在網站公告不算公告，公告與公布不同。

考紀會主委劉漢廷回應，原4個月改為1年，讓已有參選資格者喪失資格，剝奪其權利，違反法律不溯及既往原則；至於是否公告？上網就是公告了，哪有問題。已有黨員提假處分，若選舉辦法凍結，是否影響選務、干擾選務時程，應該審慎考量。

中常委發言完畢後，洪秀柱詢問是否撤銷上週決議，姚江臨發言反對，要求交付表決；國民黨團總召廖國棟希望協商。經過中常委輪番發言，洪秀柱說不希望中常會表決，並詢問大家是否同意「點名表決」，有中常委考量團結反對表決。

經過將近2個半小時討論，中常會最後鼓掌通過，將本週中常會與下週中常會當成一次會，暫緩上週議事錄的確認，留待下週中常會確認。1060315

(中央社)