一例一休修法後 4月進入輔導期
勞動部今天表示，4月起將是勞基法一例一休的輔導期，目前初步規劃有臨廠輔導、集體輔導跟申請輔導等3個重點。
勞動部長林美珠日前表示，一例一休最主要是要降低勞工工時，今年設定一個計劃分為「宣導、輔導、檢查」3個階段，希望雇主跟勞工都可以適應這項法規。並在4月即將進入輔導期。
對此，勞動部職業安全衛生署長鄒子廉表示，目前規劃有3個重點，包含臨廠輔導、集體輔導跟申請輔導。
鄒子廉說，臨廠輔導希望可以有1萬5000家廠次，會以高工時、易過勞跟經常違反勞基法的業者為主，將會到事業單位去，尤其著重在一例一休部分。
集體輔導部分則是向觀光、旅遊產業等，用集體輔導的方式，告知如何排班跟特休假的部分。
鄒子廉說，申請輔導則是針對一些不希望勞動部親自到現場或不參加集體輔導的事業單位，規劃將職安署北區職業安全衛生中心、中區職業安全衛生中心跟南區職業安全衛生中心及個縣市政府當作窗口，供事業單位提出申請輔導措施。1060315
(中央社)
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