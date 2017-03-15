遠航因應新航線新機隊 招75名空地勤

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遠東航空因應新增的東北亞航線及將引進新機隊的人力需求，招募至少75名空勤及地勤人員。

遠航說，4月中旬前，將招募50名機場地勤人員，錄取者服務台北、桃園、台中、高雄、金門與馬公機場。

遠航還將招募至少25名空服員，報名時間至31日，預定4月25日、26日兩天，在松山機場舉行第一階段面試。1060315

(中央社)