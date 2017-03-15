大陸副總理汪洋明訪菲 加強經貿關係

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中國大陸國務院副總理汪洋預定明起對菲律賓進行4天訪問，他將會見菲律賓總統杜特蒂。

菲律賓外交部官員說，汪洋將於16日至19日訪問菲律賓，以加強雙方經貿關係。

汪洋將是去年10月杜特蒂訪問大陸以來，訪菲的最高階大陸官員。

菲律賓與大陸的關係因南海仲裁案而陷入低谷，但杜特蒂上任後走「遠美親中」外交路線，並選擇低調處理南海爭議，雙方關係迅速改善，大陸提供菲國大筆經濟援助。

菲律賓國防部日前指稱大陸測量船在呂宋島東部大陸棚海域滯留，有從事測量活動之嫌，但陸方回應只是無害通過。

杜特蒂昨天則向媒體表示，陸方測量水文有事先取得他的同意。1060315

(中央社)