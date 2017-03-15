民進黨大老何春木逝世 黨將協助告別式
民主進步黨創黨大老何春木13日中午辭世，享壽96歲。民進黨今天下午舉行中常會，民進黨發言人阮昭雄會後轉述，關於何春木逝世，黨部代表致哀，並協助告別式相關事宜。
阮昭雄並表示，中常委和中執委蔡憲浩因個人因素請辭，將依照規定進行遞補。按照規定，民進黨中常委必須也有中執委身分，蔡憲浩請辭後，出缺的中執委將由台北市議員王孝維遞補，之後再由30位票選的中執委互相選出1席中常委。
阮昭雄並轉述，行政院副院長林錫耀在會中報告，促進轉型正義條例草案為立法院本會期重點，希望總質詢後進行立法程序，並在這會期能完成立法。1060315
(中央社)
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