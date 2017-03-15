「微波爐監竊視說」太荒唐？ 康威、白宮硬拗救形象

白宮顧問康威。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)的高級顧問康威(Kellyanne Conway)自上任後便爭議不斷，而她日前接受訪問，對川普提出的歐巴馬「竊聽說」回應，然而她卻語出驚人表示，廚房裡的微波爐可能也是監視的間諜工具，引發大批媒體及網友嘲諷。這也讓康威及白宮試圖透過事後的解釋來挽回形象，康威跟老闆川普一樣，將一切的過錯推給媒體，稱這都是「假新聞」。而白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)也稱這只是「玩笑話」。

康威日前接受《 the Bergen Record 》訪問時，被問及對川普聲稱遭歐巴馬竊聽的看法時，她先表示如今有很多方法可以監視他人，又說：「你可以透過電話進行竊聽，當然也可以透過他們的電視機，任何方式都可以」，接著她更說：「也可以把微波爐變成攝影機」來當作監視裝置，「我們都知道這是現代生活的就是可以這樣做」。

康威在推特上痛批「微波爐監視說」是假新聞。(圖/twitter@kellyanne conway)

康威此話一出被各界一片撻伐，媒體紛紛用這句話作為她整場訪問的標題，網友也笑她沒有常識，更有嘲諷評論像是：「以後微波食物要先整理儀容」、「趕快把微波爐丟掉，它正在看你」或是「康威家的微波爐肯定跟大家的都不一樣」等。

然而說出去的話已經收不回來，因此康威和白宮試圖透過事後的解釋來硬拗，讓這個荒唐的「微波爐監視說」看起來不那麼荒唐，康威先是憤怒的在13日於推特上表示：「假新聞警報，為什麼有這麼多人相信與題、文不符的報導」並附上一篇由《衛報》所發布的相關新聞，標題是「康威暗示歐巴可能利用微波爐監視川普」，似乎想要將這個荒唐的說法全部推給媒體，暗示這又是媒體捏造的假新聞。

白宮發言人史派瑟在今天的記者會上。(圖/美聯社)

而白宮發言人史派瑟也在14日的記者會上，對康威這起「微波爐監視說」表示：「我想有非常合理的證據證明，微波爐並不是監視他人合理的途徑」，也試圖為康威澄清：「它只是一句玩笑，因此我們可以把它拋諸腦後，不用再提」。但不少網友對此番說法不買帳，紛紛表示「康威接受採訪時的語氣不像是開玩笑」、「學到一招，我以後不小心說什麼蠢話，全部推給我在開玩笑就好」或是「康威就承認自己一時犯蠢吧」。

(中時電子報)