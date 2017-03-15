台南大學宣布協助東南亞學校建立師資培訓管道
台南大學校長黃宗顯剛從東南亞國家招生回台，校方15日以台南在地菜餚款待校內僑生，外籍學生則端出家鄉味回饋。校方未來將協助東南亞國家培訓中學師資，並以全額補助獎學金的方式，優先錄取境外學校成績前25%學生。
馬來西亞有700萬華人，多數華人在馬國自辦獨立中學，近年有師資進修培訓需求，台南大學前身為師範體系，熟悉教師進修管道，最近有南大畢業的一名博士學位僑生，回到印尼雅加達擔任教職，獲得該校好評。
黃宗顯剛從東南亞招生回國，立刻收到許多馬國獨中的校方探詢合作，希望協助培訓師資。
黃宗顯承諾未來只要東南亞國家的學生成績在全校前25%，經過該校校長推薦，南大願意優先錄取，提供全額獎學金兼住宿免費，每年限額21名，另學雜費減半優惠仍有21個學生名額。
南大校內境外學生橫跨歐、亞、非各國，以馬來西亞僑生最多，港、澳學生數次之，校方每年舉辦一次異國料理活動促進彼此感情交流，南大15日中午提供台南的蔥肉餅、米粉等小吃給僑生嘗鮮，僑生端出一道道家鄉菜回饋。
其中一道異國美食「撈生」是馬來西亞過年時的年菜，馬國習俗會在開動前，大家一起攪動盤中五顏六色的菜色，邊攪邊說吉祥話。黃宗顯跟著學生開心玩在一起，透過食物了解彼此的風俗民情，達到國際交流。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。