台南大學宣布協助東南亞學校建立師資培訓管道

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台南大學校長黃宗顯（中）帶著老師、移民署官員，跟學生一起玩馬來西亞美食「撈生」。（程炳璋攝）

台南大學校長黃宗顯剛從東南亞國家招生回台，校方15日以台南在地菜餚款待校內僑生，外籍學生則端出家鄉味回饋。校方未來將協助東南亞國家培訓中學師資，並以全額補助獎學金的方式，優先錄取境外學校成績前25%學生。

馬來西亞有700萬華人，多數華人在馬國自辦獨立中學，近年有師資進修培訓需求，台南大學前身為師範體系，熟悉教師進修管道，最近有南大畢業的一名博士學位僑生，回到印尼雅加達擔任教職，獲得該校好評。

黃宗顯剛從東南亞招生回國，立刻收到許多馬國獨中的校方探詢合作，希望協助培訓師資。

黃宗顯承諾未來只要東南亞國家的學生成績在全校前25%，經過該校校長推薦，南大願意優先錄取，提供全額獎學金兼住宿免費，每年限額21名，另學雜費減半優惠仍有21個學生名額。

南大校內境外學生橫跨歐、亞、非各國，以馬來西亞僑生最多，港、澳學生數次之，校方每年舉辦一次異國料理活動促進彼此感情交流，南大15日中午提供台南的蔥肉餅、米粉等小吃給僑生嘗鮮，僑生端出一道道家鄉菜回饋。

其中一道異國美食「撈生」是馬來西亞過年時的年菜，馬國習俗會在開動前，大家一起攪動盤中五顏六色的菜色，邊攪邊說吉祥話。黃宗顯跟著學生開心玩在一起，透過食物了解彼此的風俗民情，達到國際交流。

(中時)