馬英九遭起訴 吳敦義：對馬潔身自愛非常有信心
前總統馬英九遭起訴，前副總統吳敦義今表示，馬英九律己甚嚴，說他教唆洩密，沒有那動機，希望法院陸續還他清白，對馬潔身自愛非常有信心。
吳敦義說，當初馬英九因特別費案被起訴時，他曾經要馬趕快去台北市政府地下室倉庫找裝收據的麻布袋，找到之後，馬受的委屈將來被起訴也會無罪；之後有天清晨四點馬打電話跟他說找到了，所以最後一審、二審、三審都判他無罪，還他清白，這次應該也是。
吳敦義指出，前檢察總長黃世銘也許處理此事急了一點，若當時能緩一些，等前立法院長王金平回來再做處理，或許會更圓滿。
(中時)
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