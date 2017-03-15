高雄市議會 23日開議

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高雄市議會23日起即將召開第二屆第五次定期大會，15日召開程序委員會議，通過66件市府提案的上程，包括內政類1案、社政類7案、財經類46案、教育類6案、農林類1案、交通類1案、工程類2案、法規案2案。

其中，市府提案送審的2件法規案，為高雄市立圖書館設置自治條例草案及高雄市耕地租約登記自治條例第五條條文修正草案。

今日程序委員會議由議長康裕成主持，副議長蔡昌達、議員張勝富、曾俊傑、黃石龍、周玲妏、張文瑞、李順進等人與會，第二屆第五次定期大會將於3月23日起至5月31日召開。

(中時)