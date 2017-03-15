波蘭合唱團來訪　坪林國中請吃茶餐和米血糕

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波蘭波茲南市立男合唱團來台訪問表演，15日到坪林茶鄉體驗採茶文化。（坪林國中提供）

波蘭波茲南市立男合唱團來台訪問表演，15日到坪林茶鄉體驗手做特色茶粿。（坪林國中提供）

波蘭波茲南市立男合唱團來台訪問表演，15日到坪林茶鄉體驗手做祈福茶香包。（坪林國中提供）

波蘭波茲南市立男合唱團來台訪問，今天（15）日前往新北市坪林區體驗茶鄉文化，坪林國中請外國友人品嘗茶炒飯、茶香腸和米血糕，讓首次吃到茶特色料理和米血糕的波蘭訪客們都大讚「特別、很好吃」，還有人笑說：「很想帶米血糕回波蘭，跟家人分享台灣特色小吃！」

坪林國中校長歐志華表示，波蘭波茲南市立男合唱團一行42人首次受邀來台訪問表演，教育局特別安排他們前來坪林，體驗一下新北市極具特色的茶鄉文化。

坪林國中以管樂迎賓，並表演擂鼓展現傳統民俗藝術，7、8年級學生表演詩詞吟唱，校方中午更邀請波蘭學生在教室與坪林國中師生一起享用在地茶餐， 包括茶炒飯、茶香腸、茶梅豆腐和飯後甜點茶凍等。

另有學生特地準備道地台灣小吃美食「米血糕」招待合唱團，團員一開始有點「怕怕」的，不知道這「黑黑的」是什麼，但咬了一口就大讚「很香、很好吃」，還將一整盤米血糕全吃光。

校方也安排合唱團參觀坪林老街、茶產業文化館及品茗、DIY體驗手做茶香包、茶粿、到茶園採茶等，來訪的合唱團員都說坪林鄉親很熱情，活動也很有特色，希望以後有機會還能再來坪林玩。

(中時)