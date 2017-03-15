停車卡換現金 檢警聯合查扣上百台賭博電玩
雲林縣檢警掌握情資，有電玩業者以合法掩護非法，發行停車卡、咖啡券等供賭客兌換現金，14日查獲4家違法業者，起出上百台電玩，漏夜偵訊後15日電玩店負責人以10萬至1萬元交保，並移請雲林縣政府撤銷電子遊戲場的營業許可。
雲林縣內擁有合法執照的電子遊戲場達136家，高居全台之冠，雲林地檢署為遏阻賭風，昨天由檢察官黃立夫、朱啟仁、李松諺、江炳勳指揮警方，持搜索票在斗六、西螺、土庫、虎尾等地區，查獲首都、金龍、金庫、黃金城4家電子遊戲場，涉嫌以擁有合法執照為掩護，擺放電玩供顧客賭博並換取現金。
辦案人員共查扣賭博電玩機檯169台、賭資20萬9560元，以及積分卡、代幣、賭資流量紀錄的帳冊等證物，其中西螺地區金龍電子遊戲場，更有1具價值不斐的百家樂機械手臂發牌機。經過偵訊，電玩店員工及多名賭客均坦承有兌換現金的賭博行為。
辦案人員表示，目前各電玩店為躲避警方追緝，大多改採「會員制」及「密室交易」方式，前往店裡消費的顧客必須先加入會員，贏得賭金後換取停車卡、簡餐券、咖啡券等積分卡。欲兌換現金時，則到店內廁所或指定位置，自行拿取店家預放在該處的現金，或由員工帶到店外兌換現金。
雲林縣建設處長蘇孔志說，縣府自2005年6月起，即不受理限制級電子遊戲場的新設申請，舊有的電子遊戲場只要發現不法，立即撤銷執照，藉此減少電玩店以非法掩護非法情況，遏阻賭博歪風。
(中時)
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