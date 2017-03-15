創新政策來取經 泰國公共電視台訪移民署

泰國公共電視台記者PARANEE CHANTARAKUL(右2)及WARONG YAEM-ARUN(右1)採訪移民署移民事務組李臨鳳組長(左1)，由泰國新住民陳瑪俐擔任翻譯(右3)，右4為外交部國際傳播司秘書周志堅。（張企群翻攝）

移民署台北市服務站黃齡玉主任(中)表示資訊無落差，移民署也開辦免費學電腦課程提供新住民學習。（張企群翻攝）

陳瑪琍(左3)為移民署台北市服務站的通譯志工，常分享來臺生活經驗給前來洽公的新住民朋友參考。(左1為移民署移民事務組李臨鳳組長、左2為泰國公共電視台記者PARANEE CHANTARAKUL、左4為移民署台北市服務站黃齡玉主任。（張企群翻攝）

泰國為台灣新南向政策目標國之一，泰國公共電視台(THAI PBS)特於今日前往移民署進行採訪，對台灣移民輔導等相關業務進行取材，希望讓泰國民眾更了解台灣生活多樣化及創新政策，並吸引前來觀光旅遊。

泰國公共電視台記者PARANEE CHANTARAKUL及WARONG YAEM-ARUN今日實地採訪移民署移民事務組李臨鳳組長及移民署台北市服務站黃齡玉主任。

有關輔導創新政策方面，李臨鳳表示，泰國新住民在台約有8000餘人，政府目前正推動新住民展新計畫，包括語言拓能、一代就業、二代增能、多元服務及關懷協助等項目，例如東南亞語學習、導遊領隊輔導考照、二代培力海外生活體驗等激發新住民及子女潛能，打造南向新實力。

黃齡玉則介紹在移民署台北服務站擔任志工通譯的泰國新住民陳瑪俐，並進行新住民臨櫃諮詢的拍攝。陳瑪俐說，泰國新住民來台多為語言不通，除了基本中文學習外，移民署也會有家庭生活教育課及生活諮詢服務，提供給新住民參考。她剛到台灣也有適應不良問題，後來到臺北服務站擔任志工，協助泰國鄉親辦理居、停留證件申請，同時也以自身經驗分享在臺生活經驗，協助同鄉快速熟悉在台生活。

PARANEE CHANTARAKUL表示，此行由台灣外交部安排並陪同的採訪行程，為期6天，主要為製作泰國新住民在台接受輔導及創新服務、泰籍勞工在工廠或公司工作情形、垃圾分類再回收利用等垃圾不落地政策，還有台灣有名的夜市美食、鼎泰豐小籠包、台北101、西門町、故宮博物院等泰國觀光客熱門景點等專題報導。

泰國公共電視台為該國首家公共傳播機構，泰國公共視聽法於2008年1月15日生效，透過該法案設立泰國公共電視台。該電視台透過電視、廣播、網站、及社群媒體等各式媒介提供泰國民眾知性較高且具深度之泰文、英文即時新聞資訊，收視地區遍及全泰，影響深遠。

(中時)