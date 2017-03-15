護照破損被拘留 喬妹盼勿再發生
台籍女子「喬妹」因護照破損入境馬來西亞被拘留，喬妹說，希望外交部協調，讓她們可以買機票回來，而不是被關在房間，也希望類似問題不要再發生。
暱稱為喬妹的女網友在臉書上說，9日搭機前往馬來西亞，護照內頁因日前在日本購物有釘上免稅單，被日本海關撕破，馬來西亞海關藉此刁難，將她叫到辦公室，沒收護照跟手機，還叫她給錢，她不願意給錢，就被關進牢裡35個小時才遣返。
喬妹今天出面說明整起事件的經過。她說，因本身從事代購且在馬來西亞有朋友，因此出入馬來西亞好幾次，而她進入拘留室時曾被搜身，當時拘留室內除了她之外，裡面還有20幾個人，各國籍的人都有，其中有1個人是台灣人，其他人的國籍她不太清楚，在拘留室內時，海關人員曾點名，有人在點名時還被海關人員拿點名簿拍臉。
喬妹說，希望外交部可以協調一下，如果遇到類似這樣的遭遇，可以讓她們打電話買機票回來，而不是像她一樣被關在小房間裡面，如果一定要出了人命，外交部才要關心的話，那台灣的人命太不值錢。
她說，自己不需要道歉，而是希望政府重視問題，類似的問題不要再發生。1060315
(中央社)
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