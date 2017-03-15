保防法何時再提出 邱太三：沒時間表
保防法草案遭行政院退回後，何時會再提出？法務部長邱太三今天與媒體茶敘時說，目前沒有時間表，為更周延及完備，會再蒐集各國法律的運作，保防法目的為事前預防及保障人權。
法務部擬定保防工作法草案是根據大法官釋字第535號解釋意旨，因為行政機關行使職權，不能只有組織法的規定，還應該要有「行為法（作用法）」的授權，例如國家機密保護法，無法自己執行，還須另訂保防法才能達到國家安全的目標，他保證不會回復過去「人二」體制造成非法和濫權的傷痛和陰影。
邱太三舉例，警察為了預防犯罪維護公眾治安及秩序，訂立警察勤務條例，其中規定可以做臨檢，但警察臨檢欠缺法律明確性，所以才訂立警察職權行使法，套用在國家安全上，現行雖有國家機密保護法及情報工作法，但這二法屬後端，仍應把前端預防部分，訂立專法（保防工作法）才能保障人權。
保防工作法分三大塊，在軍中安全的部分由國防部負責，在社會上由內政部負責，各政府機關內則由法務部主管。
邱太三指出，保防法是事先預防的工作，避免日後社會安全出問題，還要由檢調收拾爛攤子，目前政府內有議會的監督，外有媒體和網路鄉民的監督和報導，不會有濫權問題。1060315
(中央社)
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