小巨蛋開唱嗨過頭 未來恐遭停權3年
樂團蘇打綠去年12月在小巨蛋大唱阿妹的「三天三夜」挨罰，附近里長今天提案要求檢討，台北市長柯文哲同意修改管理要點，違反規定的演唱者或申請者，可能遭停權2至3年。
北市府今天進行松山區里長座談，中華里長游吉興抱怨，每次只要有歌手在小巨蛋演唱，常會造成附近住宅震動，市府雖有「台北小巨蛋租用管理要點」，卻未能有效達到減少震動情形，且條約中均是「得」開罰或要求改善，要求改為「應」。
柯文哲表示，「得」字確實在執行上有模糊空間，指示改為「應」，加強強制力；違約罰金最高罰3倍，即最高可罰30萬元；柯文哲也指示，未來到小巨蛋開唱，都要寫保證書才通過審查，「一旦違規就中止合約」。
所謂中止合約，指得是若演唱者申請連續場次，如果第一場開唱就違規被中止合約，後面的場次就無法如期舉行。
文化局表示，未來台北捷運公司將記錄執行狀況，提交文化局委員會討論，視情節輕重，評估停止演出者、申請者之後申請場地權利2年至3年。
天后張惠妹曾在小巨蛋高唱「三天三夜」，嗨翻全場同時，也引發周遭居民抗議，北市府祭出「阿妹條款」，只要場內震動超過63分貝，一首歌開罰新台幣10萬元，並得按個別曲目連續處罰。蘇打綠去年攻蛋，壓軸仍唱「三天三夜」，該首歌被罰10萬元。1060315
(中央社)
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