打敗環球影城 花蓮翰品亞洲最佳親子酒店

我要評比

旅遊平台TripAdvisor日前公布2017旅行者之選名單飯店獎項，花蓮翰品酒店奪下亞洲最佳親子飯店，全球總冠軍是布達佩斯阿麗亞酒店。

全球知名旅遊評論網站TripAdvisor每年會根據世界各地數萬家飯店的旅遊社群體驗和評分，選出最為出色的飯店頒發旅行者之選（Travellers' Choice）大獎，今年飯店項目已經在日前公布。

TripAdvisor公布的全球前5大飯店依序分別是布達佩斯阿麗亞酒店、印尼烏布曼達帕利斯卡爾頓飯店、義大利杜林都靈皇宮飯店、西班牙巴塞隆納賽拉斯酒店、捷克布拉格博霍酒店。

這份名單同時也公布台灣前5大酒店，其中台北商旅慶城館打敗許多國際5星飯店獲得冠軍，第2到第4名則是日月潭雲品溫泉酒店、台北怡亨酒店、台北麗禧溫泉酒店和台北文華東方酒店。

若是再細分評比項目，日月潭雲品溫泉酒店獲得最奢華酒店；翰品酒店花蓮更獲選為亞洲最佳親子飯店第1名，排名全球第14名，是全亞洲唯一入選世界排行榜前25名的飯店，打敗環球影城港灣酒店、香港迪士尼樂園飯店。

雲朗觀光總經理盛治仁表示，雲朗觀光致力於主人式的服務，翰品酒店花蓮為雲朗觀光集團旗下以幾米為主題的五星級親子城市渡假酒店，佔地150坪的「歡樂森林」遊戲室為花東首創室內森林風及不插電遊憩空間。1060315

(中央社)