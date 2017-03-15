泰國男塞滿樹葉裝胖子 原因很傻眼

泰國普吉警方張貼一名男子被逮捕時身上滿滿樹葉，原來是這名男子攜帶毒品，將植物興奮劑卡痛葉（帽柱木鹼）塞滿衣物內，網友大笑說，這是笨還是不用腦？

泰國「鮮得新聞報」報導指出，泰國普吉島的警察局在社群網站張貼一系列照片，主要是有關一名男子被搜身後脫去上衣和長褲的照片，這名男子原來是在衣物內藏著大量的卡痛葉，這是一種含有帽柱木鹼成分興奮劑的植物葉子，男子腰際和長褲內滿滿都是樹葉，令許多網友啼笑皆非。

有網友質疑，怎麼會塞在衣物內呢？泰國沒有冷到要用樹葉取暖啊!也有網友說，這是最新的吸毒法嗎?多數網友都說笨賊活該被逮。1060315

(中央社)