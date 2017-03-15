吳敦義：相信馬無教唆洩密 盼法院還清白
前總統馬英九被控教唆洩密案，昨天遭檢方起訴。前副總統吳敦義今天表示，他相信馬英九不會教唆洩密，希望法院還清白。
澳洲辦事處代表雷家琪（Catherine Raper）下午拜訪吳敦義，吳敦義會後受訪時表示，澳洲方面很關心國民黨的兩岸與國際政策，希望加以了解。
對於馬英九遭起訴，吳敦義說，他很欽佩馬英九律己甚嚴、潔身自愛，應該不會教唆洩密，過去馬英九因為特別費案遭起訴，最後法院三審都判馬英九無罪。
吳敦義表示，他不是學法律的，但他相信馬英九不會教唆洩密，因為沒有動機，希望法院還馬英九清白，他對馬英九有信心。
另外，國民黨上週中常會通過修訂第20屆黨代表選舉候選人資格，原本只須滿4個月黨齡，修改為1年，有4位原本符合參選黨代表資格者，因中常會決議而無法參選。
吳敦義說，他對此沒有特別意見，像現在的選舉，滿20歲就有投票權，但要23歲才能被選為鄉鎮市民代表、30歲才能參選縣長、40歲才能選總統，他尊重中常會的決定。1060315
(中央社)
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