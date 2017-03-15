崔順實干政醜聞 韓將拍成諷刺喜劇片
南韓影壇消息人士今天透露，迫使南韓總統朴槿惠被彈劾罷免而震撼全球的「總統閨蜜崔順實壟斷國政醜聞案」，目前已經在積極籌畫中，在南韓拍攝成諷刺喜劇片。
南韓「亞洲經濟」今天指出，曾執導南韓電影「治外法權」的導演申東燁，有意將震驚南韓社會的「崔順實干政門」搬上大銀幕，正在與影歌雙棲演員任昌丁、女演員鄭麗媛、資深性格演員李璟榮就演出進行商議。
據報導，電影是關於從接手調查「干政門」的天才法官遭遇車禍喪失記憶後，一夜之間從天才變成傻瓜，後又歷經反轉復仇的故事。以崔順實干政為藍本，是一部充滿諷刺意味的喜劇。1060315
(中央社)
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