陸網紅激似周星馳 網驚：根本父子臉
「喜劇之王」周星馳出道多年，在螢光幕前帶給大家無限歡樂，近年他轉往幕後當起導演，執導片也都創下亮眼票房，而近來網上出現一名和他極為神似的男子，兩人神韻像到令人大呼「根本是父子臉」，引發不少討論。
大陸網紅焦閃州常在微博分享搞笑影片，總貼出模仿星爺電影的片段，表演慾很旺盛，尤其五官和年輕時的周星馳十分相像，更是引發高度關注，也因此獲得許多表演機會，另外，他曾貼出和周星馳的同框合照，引來網友驚呼就像親父子，激似程度讓人驚艷，期待日後看到他們有合作機會。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。