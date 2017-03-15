陸網紅激似周星馳 網驚：根本父子臉

大陸網紅焦閃州(右)撞臉周星馳。（圖／達志影像；翻攝自微博）

紅焦閃州貼出和周星馳的合照，網友驚呼像父子。（圖／翻攝自微博）

「喜劇之王」周星馳出道多年，在螢光幕前帶給大家無限歡樂，近年他轉往幕後當起導演，執導片也都創下亮眼票房，而近來網上出現一名和他極為神似的男子，兩人神韻像到令人大呼「根本是父子臉」，引發不少討論。

大陸網紅焦閃州常在微博分享搞笑影片，總貼出模仿星爺電影的片段，表演慾很旺盛，尤其五官和年輕時的周星馳十分相像，更是引發高度關注，也因此獲得許多表演機會，另外，他曾貼出和周星馳的同框合照，引來網友驚呼就像親父子，激似程度讓人驚艷，期待日後看到他們有合作機會。

(中時電子報)