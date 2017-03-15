國際基甸會到澎湖馬公國中開講生命教育

我要評比

國際基甸會中華民國總會澎湖支會，15日下午前往馬公國中進行生命教育講座，並贈送師生900本聖經。縣長陳光復專程到場聆聽，並勉勵學子充滿喜樂與信心，面帶笑容，傳遞愛與歡笑，創造美好世界。

陳光復感謝國際基甸會澎湖支會會長林興俊及志工夥伴們的無私奉獻。他表示，每個人都是家長的掌上明珠，勉勵學子人生要充滿信心，時常面帶笑容，將微笑、愛心傳遞給他人，如此，相信世界會加更美好。

陳光復表示，人生面臨課業升學、事業與感情等壓力，學習換個角度思考，朝向正向樂觀態度，事情自然會有不同發展。他鼓勵學子以樂觀進取態度，面對人生未來的挑戰。

基甸會今年在澎湖舉辦7場生命教育巡迴演講，最後一場向馬公國中師生進行宣導，15日下午在文化局演藝廳舉行，邀請得勝教育協會訓練輔導講師孫味英，主講「心情轉個彎-情緒管理與壓力調適」，教導學子從不同角度看世界、處理負面情緒與壓力，進而肯定自我，欣賞他人優點，短短1個小時課程中，同學們在輕鬆、歡樂的氛圍下，學習放鬆內心累積壓力。

會中，基甸會也贈送聖經給學生們，希望學子藉由閱讀聖經，領略智慧的言語，在人生道路上受到啟發。

(中時)