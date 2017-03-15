一例一休將進入輔導期 細節辦法月底出爐

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為避免企業對一例一休掌握度不足，勞動部訂定「勞動基準法修正之監督及檢查處理原則」，規劃臨廠輔導、集體輔導、申請輔導等3種輔導機制，其中臨廠輔導預計至少1萬5千場次，以協助企業落實一例一休，細部說明預計本月底出爐。

勞動部職業安全衛生署長鄒子廉表示，臨廠輔導是針對高工時、過勞、容易違法的企業為優先選擇，檢查員按照選定名冊，到現場進行輔導，集體輔導則依照觀光、旅遊、工業區等行業別，和區域不同，在會場說明排班、特休假等細節。

至於有些公司不希望勞動部主動介入，職安署也安排了北區職業安全衛生中心、中區職業安全衛生中心跟南區職業安全衛生中心3個中心，和各縣市政府提供窗口，讓民眾可以透過窗口，以申請輔導的方式來進行，至於細節操作，有機會於本月底出爐。

(中時)