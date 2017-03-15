大陸詐騙集團「碰瓷黨」現身北港？警方澄清
1名張姓網友本月12日在臉書社團上傳2張照片，表示11日晚間在北港圓環準備上車離開之際，在轎車後方發現1只行李箱，懷疑是遇上大陸詐騙集團「碰瓷黨」，在社群網路流傳「碰瓷被我碰到了，在北港圓環大家要注意，記得先拍照再報警」。
針對北港圓環疑似出現「碰瓷黨」，北港派出所所長劉泓寬第一時間即主動調查，員警深入了解並調閱該時段監視器畫面，發現當時確實有1人低頭拖著行李站在該處疑似講電話，不久車主出現拍照，對方馬上表示是行李箱主人並離開。
北港警分局表示，迄今並沒有接獲類似「碰瓷黨」案件的報案，但求慎重起見，希望傳言民眾能提供相關照片或影像，以利警方調查，在未經證實前，希望不要再相互轉傳或分享，以免引起不必要的恐慌。
「碰瓷黨」是歹徒用計讓民眾碰觸或移動易碎、易壞物品，再佯稱物品受損加以敲詐勒索金錢，若有遇到類似情況，請大家立即報警處理，以維護自身權益。
(中時)
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