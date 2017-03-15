超痛！陸男童騎車遭撞 把手捅進鼠蹊部

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中國大陸山東省荷澤市一名男孩日前騎車上學時被三輪車撞到，沒想到單車把手竟插入男童的鼠蹊部，醫護人員只能用鋸子鋸開單車把手，將男童送醫急救。

大陸看看新聞微博報導，這名男童11日上午7時左右上學途中，在山東菏澤市丹陽路與太原路交叉口被一輛電動三輪車迎面撞上。巨大的撞擊使得單車剎車把手刺穿男童牛仔褲，並直接插入男孩鼠蹊部。

根據報導影片，男孩背靠一棵大樹，歪倒在路邊，痛得讓人揪心。消防人員最後將男孩眼睛蒙住，用無齒鋸將車把和車體切割分離，並為男孩綁上止血帶送醫治療。1060315

(中央社)